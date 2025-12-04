Ponti 2026 il calendario per ottenere fino a 31 giorni liberi con 8 di ferie

Il calendario dei Ponti 2026 risulta particolarmente favorevole per chi sta già pensando a viaggi, brevi spostamenti o semplici momenti di pausa dal lavoro. Incrociando correttamente festività e giorni feriali è possibile ottenere fino a 31 giorni di riposo utilizzando soltanto otto giorni di ferie distribuiti nel corso dell’anno. La prima opportunità si presenta subito dopo Capodanno. L’ Epifania, che nel 2026 cade di martedì, permette di creare un ponte aggiungendo un solo giorno di ferie. Chi sceglie di unire le due festività può godersi una pausa più lunga, utile per chi rientra tardi dalle vacanze natalizie o desidera prolungare il periodo di relax. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Scopri altri approfondimenti

` è la parola del mese di dicembre del calendario SiplaProSgm. L'ultimo mese del calendario 2025 è dedicato ai nativi digitali, ponti generazionali e dell’equilibrio tra innovazione e memoria. Una riflessione su come la tecnologia pos Vai su Facebook

Ponti 2026: come ottenere 31 giorni di vacanza con solo 8 giorni di ferie - Il 2026 offre numerose occasioni per viaggiare e rilassarsi, sfruttando al massimo ponti e festività. Da ohga.it

Il 2026 è l’anno dei ponti: con 4 giorni di ferie, ti fai fino a 16 giorni di vacanza - Con 4 giorni di ferie ci si potrà concedere una maxi- diregiovani.it scrive

Come sfruttare i ponti del 2026: 31 giorni di vacanza con 8 giorni di ferie - Il 2026 sarà l'anno dei ponti strategici, occasioni da sfruttare per godersi un po' di tempo libero in più: con 8 giorni di ferie si avranno 31 giorni ... Riporta fanpage.it

Vuoi 16 giorni di vacanza con soli 4 giorni di ferie? Ecco come fare nel 2026 - Con un pizzico di strategia e quattro giorni ben scelti, il 2026 può regalarti una pausa di quasi due settimane e mezza. Si legge su supereva.it

Come organizzarsi al meglio nel 2026: tutti i ponti e le vacanze per stare più giorni a casa - Con soli 8 giorni di ferie si possono ottenere 31 giorni liberi: ecco il calendario completo di weekend lunghi, ponti e festività da non perdere Stiamo volgendo lo sguardo verso la fine del 2025: dice ... Lo riporta msn.com

Nuovo anno 2026 ecco tutti i ponti previsti e i giorni di vacanze (1 / 2) - Vediamo che cosa ci aspetta nel nuovo anno qualcosa di davvero molto particolare e davvero assurdo i dettagli sono davvero importanti gli italiani sono avvisati. Si legge su donna.fidelityhouse.eu