Ponte sullo Stretto Salvini incontra il commissario europeo ai Trasporti | Bruxelles determinata ad andare avanti

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha avuto un bilaterale con il commissario europeo ai Trasporti, Apostolo Tzitzikostas. Al centro del colloquio, anche il dossier Ponte sullo Stretto. Salvini - si legge in una nota - ha appreso con grande soddisfazione che l’orientamento di Bruxelles non è cambiato e c'è totale interesse e determinazione affinchè l’opera possa partire. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ponte sullo Stretto, Salvini incontra il commissario europeo ai Trasporti: “Bruxelles determinata ad andare avanti”

