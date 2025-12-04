Ponte dell' Immacolata | volano le prenotazioni alle Terme

Il ponte dell'Immacolata è dietro l'angolo e l'area delle terme euganee si conferma al top tra le strutture ricettive del Veneto. Si prospetta un ponte dell’Immacolata ricco di lavoro per gli alberghi veneti. A testimoniarlo i dati dell’osservatorio federato turismo regione Veneto H-Benchmark. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

