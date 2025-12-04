Ponte dell' Immacolata fiducia degli albergatori | Aumentano le prenotazioni

Veneziatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si prospetta un ponte dell’Immacolata ricco di lavoro per gli alberghi veneti, secondo i dati dell’osservatorio federato turismo regione Veneto H-Benchmark Federalberghi Veneto, che registrano una previsione media di occupazione, tra il 6 e l’8 dicembre, in crescita in tutti i comprensori. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

ponte dell immacolata fiducia degli albergatori aumentano le prenotazioni

© Veneziatoday.it - Ponte dell'Immacolata, fiducia degli albergatori: «Aumentano le prenotazioni»

Contenuti che potrebbero interessarti

Salvini, il ponte è una speranza e la fiducia per i giovani - "Il ponte non è solo un'infrastruttura che serve, è un segnale di speranza, di fiducia soprattutto per i tanti giovani italiani che si diplomano e si laureano e poi devono ... Si legge su notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Immacolata Fiducia Albergatori