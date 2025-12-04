Ponte dell’Immacolata 2025 | l’8 dicembre di lunedì e quel bisogno improvviso di staccare

Dicembre arriva sempre con lo stesso gesto: ci mette in mano un'agenda e ci costringe a decidere. Restiamo in città o partiamo? Ci concediamo un respiro o restiamo incastrati nelle solite scadenze? Il Ponte dell'Immacolata 2025 nasce così, non come un dettaglio sul calendario ma come una piccola trattativa con noi stessi.

