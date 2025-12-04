Pontasserchio | AAA Gestore cercasi per i locali del parcheggio intermodale

Pubblicato dal Comune di San Giuliano Terme un avviso pubblico per l'affidamento in concessione dei locali del parcheggio intermodale di Pontasserchio, in piazza Giovanni XXIII. Un'opportunità imprenditoriale che punta a valorizzare un'infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

