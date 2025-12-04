Pomigliano Arrestato l’uomo ritenuto responsabile dei furti nelle scuole
POMIGLIANO D’ARCO – I militari della Stazione Carabinieri di Pomigliano d’Arco, coordinati dal Luogotenente Valerio Scappaticci, nel tardo pomeriggio di oggi 4 dicembre hanno arrestato un uomo evaso dagli arresti domiciliari e ritenuto responsabile di una serie di furti commessi negli istituti scolastici del territorio. Durante la sua latitanza l’uomo avrebbe compiuto diversi raid nelle scuole della zona tra l’inizio e la fine del mese di novembre. Tra gli episodi più significativi figura l’incursione nella scuola ex Salesiane, dove alcune aule sono state danneggiate e sono stati sottratti materiali informatici insieme ad alimenti destinati ai bambini. 🔗 Leggi su Primacampania.it
