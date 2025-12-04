BRINDISI - L’aula magna del Polo universitario Vittorio Valerio dell’ex ospedale Di Summa questa mattina, 4 dicembre, era piena per il saluto delle autorità agli studenti delle facoltà di Infermieristica e Fisioterapia. A dare il benvenuto alle 100 matricole di Infermieristica e alle 45 di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Polo universitario, in aula magna il saluto alle matricole di Infermieristica e Fisioterapia