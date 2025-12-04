Polo universitario in aula magna il saluto alle matricole di Infermieristica e Fisioterapia
BRINDISI - L’aula magna del Polo universitario Vittorio Valerio dell’ex ospedale Di Summa questa mattina, 4 dicembre, era piena per il saluto delle autorità agli studenti delle facoltà di Infermieristica e Fisioterapia. A dare il benvenuto alle 100 matricole di Infermieristica e alle 45 di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Altre letture consigliate
Polo universitario, oggi in aula magna il saluto alle matricole dí Infermieristica e Fisioterapia L’aula magna del Polo universitario Vittorio Valerio dell’ex ospedale Di Summa questa mattina era piena per il saluto delle autorità agli studenti delle facoltà di Infermi - facebook.com Vai su Facebook
Polo universitario, inaugurato il punto di ascolto antiviolenza: «Un luogo sicuro gestito da professioniste» - Il Giunco Vai su X
Polo universitario, in aula magna il saluto alle matricole di Infermieristica e Fisioterapia - Sede distaccata dell’università di Bari all'ex ospedale "Di Summa": benvenuto a 145 nuovi studenti e studentesse ... Come scrive brindisireport.it
Caivano, nuova Aula magna: cultura per costruire il futuro - A Caivano, da oggi, c’è un posto in più dove immaginare e pianificare il futuro. Riporta ilmattino.it
Premio di Laurea “Federico Minelli” al Polo di Cremona - Giovedì 4 dicembre alle ore 17:30, nell’Aula Magna Maffezzoni del Polo di Cremona del Politecnico di Milano, si terrà la Cerimonia di conferimento dei Percorsi di Eccellenza, del Premio di laurea ... Lo riporta welfarenetwork.it
Caivano, consegnata l'aula magna del polo universitario - Investimento da 3 milioni e 200mila euro, parte della riqualificazione dell'intero comune a nord di Napoli, l'opera è stata consegnata ... Scrive rainews.it
Caivano, consegnata la nuova Aula Magna: «Da luogo diroccato a casa del sapere» - Questa mattina il Commissario Straordinario, Prefetto Fabio Ciciliano, ha consegnato alle Università del Polo, la ... Secondo ilmattino.it
“Cancellare la storia”: nuovo appuntamento con “Incontri con le voci dell’archeologia” - Nuovo appuntamento alla Fondazione Polo universitario grossetano di Grosseto con "Incontri con le voci dell'archeologia" ... Come scrive grossetonotizie.com