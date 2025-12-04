Polo della Moda perso Confidustria accusa | Mai stati così distanti dal Comune

Reggio Emilia, 5 dicembre 2025 – “Non intendo fare giri di parole. L’anno che si chiude sarà ricordato come quello nel quale la distanza tra il mondo dell’industria e l’amministrazione reggiana ha toccato il suo massimo storico”. Roberta Anceschi, presidente di Confindustria Reggio Emilia, non usa mezzi termini dal palco dell’incontro di fine anno dell’associazione. Parole scandite davanti al sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, seduto in prima fila. “Il venir meno di uno dei maggiori investimenti industriali della storia di Reggio Emilia è una sconfitta per tutti e deve interrogare tutti”, aggiunge Anceschi, con riferimento al ’ polo della moda ’ nell’area delle ex fiere di Reggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

