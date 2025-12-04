Pollica protagonista a New York | da comunità emblematica a guida del Segretariato Internazionale

Si è concluso con successo il negoziato sul testo della risoluzione che istituisce il 16 novembre come Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea. La risoluzione sarà ora sottoposta all’adozione formale da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ad annunciarlo, l’Ambasciatore. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Pollica protagonista a New York: da comunità emblematica a guida del Segretariato Internazionale

News recenti che potrebbero piacerti

? Il Comune di #Pollica protagonista a #NewYork: adozione ONU Giornata Internazionale #DietaMediterranea Vai su X

Paglieta si illumina per Natale nei Borghi Ospitali! ?Paglieta è protagonista nel cartellone degli eventi e delle iniziative che animeranno le piazze e gli spazi pubblici dei Comuni Borghi Ospitali! ?Prendete nota e segnate le date sul calendario. A Paglieta - facebook.com Vai su Facebook

Pollica protagonista a New York: adozione ONU Giornata Internazionale Dieta Mediterranea - Si è concluso con successo il negoziato sul testo della risoluzione che istituisce il 16 novembre come Giornata Internazionale della ... Si legge su msn.com

Dieta Mediterranea, summit a Portici, Pollica e New York - Portici, Pollica, New York: è il viaggio in tre tappe per presentare la Dieta Mediterranea non più e soltanto come regime alimentare, ma modello di sviluppo per i territori. Secondo ansa.it

Dieta Mediterranea,il sindaco di Pollica a evento Onu a New York - Istituzionalizzare il ruolo della Dieta Mediterranea non solo come modello alimentare, ma anche come simbolo di identità culturale e strumento per la promozione della sostenibilità ambientale e della ... Si legge su ansa.it

Dieta mediterranea global summit, al via la rassegna tra Portici, Pollica e New York - Portici, Pollica, New York: è il viaggio in tre tappe per presentare la dieta mediterranea non più e soltanto come regime alimentare, ma modello di sviluppo per i territori. Da ilmattino.it

Portici-Pollica-New York: il viaggio della dieta mediterranea - Quattro giorni di global summit per celebrarne il quattordicesimo anniversario da patrimonio Unesco, ... Da rainews.it