Polizia di Stato salva cane in autostrada

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Salerno ha salvato la vita di un cane smarrito in autostrada. In particolare, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli è tempestivamente intervenuta sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, tra Battipaglia e Eboli, densamente trafficata in orario mattutino, per la segnalazione, giunta da numerosi automobilisti, di un cane che vagava sulla carreggiata mentre correva spaesato tra i veicoli, costringendo i conducenti a porre in essere brusche frenate e sterzate repentine, manovre molto pericolose, per cercare di non investirlo. Gli agenti, adottando le procedure di sicurezza previste dalle linee guida per i servizi di Polizia Stradale, mediante i segnali visivi e il segnalamento manuale, hanno rallentato il traffico e raggiunto con cautela l’animale, riuscendo a metterlo in salvo; il cane era molto spaventato e infastidito dal rombo dei motori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Polizia di Stato salva cane in autostrada

