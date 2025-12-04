Polisportiva Ternana i Pulcini iniziano a volare | Tecnica socialità e crescita al centro del nostro progetto
Tecnica, socialità e crescita al centro del progetto. Così la Polisportiva Ternana sta portando avanti il lavoro con la formazione Pulcini Primo Anno (classe 2016) guidata da Simone Terzino, ex calciatore professionista e oggi uno dei pochi tecnici in Italia certificati e attivi nel metodo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Impresa Under 17: vittoria da brividi contro la capolista ? Una partita semplicemente straordinaria quella disputata dalla Polisportiva Ternana Under 17 alla Futsal Arena del San Valentino Sporting Club. Per continuare a sperare nella finale di Coppa Um - facebook.com Vai su Facebook
Pol. Ternana, volano i Pulcini del Primo Anno: "Tecnica, socialità e crescita" - Così la Polisportiva Ternana sta portando avanti il lavoro con la formazione Pulcini Primo Anno (classe 2016), guidata da Simone Terzino, ex calci ... Lo riporta sporterni.it