Pokerissimo Inter al Venezia nerazzurri ai quarti di Coppa Italia
MILANO - Tutto facile per l'Inter, che supera senza troppi problemi l'ostacolo Venezia e accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Chivu propone una formazione con diversi esperimenti, soprattutto quelli di Diouf esterno destro e Luis Henrique a sinistra, ricevendo risposte positive dal punto di v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
? Francesco Pio Esposito è diventato il primo calciatore dell’Inter a trovare il gol in quattro tornei differenti nella stessa stagione: ha segnato in Serie A, in Champions League, in Coppa Italia e nel Mondiale per Club. ? Un vero poker di competizioni. - - facebook.com Vai su Facebook
4 - Francesco Pio Esposito è il primo giocatore dell'Inter ad aver segnato almeno un gol in 4 competizioni diverse in questa stagione: una marcatura in Serie A, in Champions League, in Coppa Italia e al Mondiale per Club. Poker. #InterVenezia #CoppaItaliaFr Vai su X
Pokerissimo dell'Inter in Coppa Italia: il Venezia affondato anche da Diouf - inviolata di Martinez: il Venezia di Stroppa, infatti, riesce a segnare il gol della bandiera con Sagrado (66'), aiutato da una deviazione, nel secondo tempo. Secondo corrieredellosport.it
Coppa Italia: Venezia travolto, l'Inter sul velluto approda ai quarti - Nelle altre due gare della giornata Atalanta- Riporta ansa.it
Inter, tutto facile con il Venezia: il 5-1 vale i quarti. Si sblocca Diouf - L'ex Lens apre le marcature: seguono Esposito, la doppietta di Thuram e Bonny. Segnala sportmediaset.mediaset.it
Inter ai quarti, manita al Venezia: prima perla di Pio Esposito a San Siro - 1 i lagunari e avanzano in Coppa Italia: Roma o Torino la prossima avversaria ... Da tuttosport.com
Inter ai quarti di Coppa Italia, non c'è storia contro il Venezia: le pagelle del 5-1 - Non c'è storia al Meazza tra Inter e Venezia, con i nerazzurri approdati ai quarti di finale di Coppa Italia dopo il 5- msn.com scrive
COPPA ITALIA - Inter-Venezia 5-1, nerazzurri ai quarti con facilità: doppietta per Thuram - 1 rifilato al Venezia: la prossima avversaria dei nerazzurri sarà una tra Roma e Torino (che si affronteranno a gennaio). Scrive napolimagazine.com