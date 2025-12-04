Pogacar su Evenepoel | Un avversario in più se dovesse fare la Milano-Sanremo

Roma, 4 dicembre 2025 - Nei giorni scorsi Remco Evenepoel aveva parlato dei suoi piani del futuro ma anche del recente passato, sottolineando che la fine del legame con la Soudal Quick-Step era nata anche da una visione diversa sui Grandi Giri, trascurati appannaggio delle Classiche. In entrambi gli ambiti negli ultimi anni il dominatore risponde al nome di Tadej Pogacar, che però a sua volta qualche tarlo ce l'ha: tra essi la Milano-Sanremo e chissà che tra i rivali dello sloveno nella caccia al pokerissimo delle Monumento non spunti pure lo stesso Evenepoel. Le dichiarazioni di Pogacar su Evenepoel. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pogacar su Evenepoel: "Un avversario in più se dovesse fare la Milano-Sanremo"

