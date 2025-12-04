Pogacar per un tappa di montagna al Tour mangia 1.200 grammi di carboidrati ossia 3 chili di pasta o 50 banane

Velon ha rivelato il piano alimentare di Tadej Pogacar per le tappe di montagna del Tour de France, sulle Alpi o sui Pirenei. Nel giorno in cui è prevista una dura frazione di salita della durata di cinque ore, il campione del mondo consuma in cibo un totale di 1.200 grammi di carboidrati, quasi 3 kg di pasta cotta, 150 di proteine e 66 di lipidi. Lo rilancia Quibici In cosa consiste Velon. Velon è una società creata nel 2014 dalle migliori squadre di ciclismo professionistico per generare nuovi flussi di entrate e opportunità per monetizzare determinate attività e diritti di loro proprietà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pogacar per un tappa di montagna al Tour mangia 1.200 grammi di carboidrati, ossia 3 chili di pasta (o 50 banane)

