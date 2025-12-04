Podismo presentata la 10 Km di Capo Peloro - IX Trofeo Luigi Cacopardi

Si è alzato ufficialmente il sipario sulla “10 Km di Capo Peloro - IX Trofeo Luigi Cacopardi”. Nella conferenza stampa di questa mattina, presso la Sala Ovale “Antonino Caponnetto” di Palazzo Zanca, sono stati resi noti tutti i dettagli dell’ormai tradizionale evento podistico, fiore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Podismo, presentata la "10 Km di Capo Peloro - IX Trofeo Luigi Cacopardi"

Altre letture consigliate

Podismo - Alla maratona di Atene presentata la Running Europe Tour - facebook.com Vai su Facebook

Si alza il sipario sulla "10 Km di Capo Peloro - IX Trofeo Luigi Cacopardi" - Tutto pronto per la gara, organizzata dalla Torre Bianca, valida come settima prova del “Sicily Bronze Races 2025”, in programma domenica tra Ganzirri e Torre Faro ... Lo riporta msn.com

Podismo: Salerno la 10 Km. - Accoglienza calorosa, splendida location, percorso pianeggiante e clima ideale: questa la cornice che ha accolto i 1500 partecipanti che hanno scelto di correre la distanza omologata di 10 km FIDAL. fidal.it scrive

Podismo. Ricciardi vince la 10 km a Faenza. Donne: trofeo a Fiorenza Pierli - 100 iscritti, di cui 500 competitivi, alla gara. Si legge su msn.com

Podismo, presentata la 10/a Stracittadina Città dell'Aquila - Torna domenica 26 maggio, con la decima edizione, la Stracittadina Città dell'Aquila, appuntamento organizzato e promosso dalla Asd Atletica Abruzzo L'Aquila e inserito all'interno del cartellone ... ansa.it scrive

Tutto pronto per Vivicittà: domani la “Corsa più grande del mondo” - Una tradizione ormai consolidata, che unisce il Servizio Pubblico a Vivicittà, la classicissima di podismo organizzata ... Segnala rainews.it

Podismo, la 10 K Run Empolese: foto e classifica - Un appuntamento che ha offerto ai partecipanti l’occasione di testare il proprio stato di forma e confrontarsi sui 10 km esatti di un tracciato interamente pianeggiante, ideale per misurarsi sul piano ... lanazione.it scrive