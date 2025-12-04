pneumologia simulazioni di emergenze per addestrare personale medico e infermieristico

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Una simulazione per la gestione delle emergenze cliniche si è svolta nei giorni scorsi nel reparto di Pneumologia ed UTIP e ha visto la partecipazione di medici, infemieri ed OSS. Le simulazioni, svolte sotto la supervisione degli istruttori del Team di emergenza intraospedaliera, propongono situazioni che possono verificarsi nel reparto come emergenza clinica e di trauma da caduta accidentale: il personale, con l’impiego di un apposito manichino, apprende tutte quelle manovre idonee a trattare il paziente. «Le simulazioni sono uno strumento fondamentale per l'addestramento del personale medico, infermieristico ed OSS nella gestione delle emergenze cliniche che rappresentano da sempre un momento di stress – chiarisce Riccardo Batistini, infermiere e Project Manager Emergenza Intraospedaliera -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

