Pmi | Mattarella ' sostegno istituzioni essenziale'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "L'Assemblea odierna, dal tema 'Una visione futura', sottolinea di per sé l'ambizione della vostra Confederazione di giocare un ruolo nella fase di sviluppo dell'economia del Paese. Le criticità, che ostacolano lo sviluppo del sistema delle piccole e medie imprese, rappresentano altrettante sfide per promuovere un modello produttivo virtuoso a efficace supporto della competitività del tessuto economico nazionale, anche in termini occupazionali e di coesione sociale. Il sostegno delle istituzioni per un'autorevole presenza in ambito europeo e globale, per promuovere la formazione e favorire l'accesso alle risorse, è elemento essenziale per l'incremento della produttività delle piccole e medie imprese e dell'intera economia nazionale".

