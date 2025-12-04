Plenitude firma con ACEA l' accordo per l' acquisizione di ACEA Energia

Plenitude e ACEA S.p.A. hanno firmato un accordo vincolante per l'acquisizione da parte di Plenitude del 100% del capitale di ACEA Energia, società attiva nel mercato retail dell'energia e interamente controllata dal Gruppo ACEA. L'operazione include anche la partecipazione del 50% del capitale sociale di Umbria Energy S.p.A. Al perfezionamento dell'operazione Plenitude corrisponderà ad ACEA 460 milioni di euro oltre al riconoscimento della cassa netta normalizzata fino a 127 milioni di euro per un ammontare complessivo fino a 587 milioni di euro. Tale corrispettivo sarà soggetto a meccanismi di aggiustamento standard per questo tipo di operazioni

