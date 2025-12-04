Pleasure Makes Us Human | Il calendario Lavazza 2026 e l' Arte di Alex Webb

Ilgiornale.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Ho sempre pensato che gli italiani sapessero come vivere la propria vita meglio di chiunque altro al mondo. In estate, la mattina presto o nel tardo pomeriggio, c’è quella ricca luce dorata che suggerisce il piacere». Così spiega Alex Webb, maestro assoluto di Magnum Photos, ma il pensiero è universale. L'Italia, nella sua natura profonda, è l'esercizio costante e sublime dei piaceri essenziali. È con questo spirito, che suona come una vera e propria «rivincita» sulla superficialità degli stereotipi, che il Gruppo Lavazza ha svelato ad Art Basel Miami Beach la trentaquattresima edizione del suo Calendario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

pleasure makes us human il calendario lavazza 2026 e l arte di alex webb

© Ilgiornale.it - "Pleasure Makes Us Human": Il calendario Lavazza 2026 e l'Arte di Alex Webb

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pleasure makes us humanPleasure makes us human: Il calendario Lavazza 2026 e l'arte di Alex Webb - Il maestro di Magnum Photos firma la trentaquattresima edizione, un inno ai piaceri essenziali italiani come atto di resilienza. Come scrive msn.com

pleasure makes us humanLavazza presenta Calendario 2026, Plasure Makes Us Human - Lavazza presenta il Calendario 2026, giunto alla 34esima edizione, proponendo il concept, che è già campagna globale, 'Pleasure Makes Us Human'. Scrive ansa.it

pleasure makes us humanMade in Italy, così Alex Webb lo racconta nel calendario Lavazza 2026 - Per spiegare l’italianità, elemento immateriale eppure così riconoscibile in tutto il mondo, con il calendario 2026 Lavazza prosegue il racconto iniziato a livello globale con la campagn ... msn.com scrive

pleasure makes us humanIl calendario Lavazza 2026 racconta l'italianità attraverso gli scatti di Alex Webb - Presentato in anteprima a Milano e parte della campagna globale 'Pleasure makes us human', il calendario Lavazza 2026, firmato dal fotografo Alex Webb, è un omaggio all'Italia, alle sue ... Scrive msn.com

Francesca Lavazza, Calendario 2026 è italianità e piacere - “Pleasure Make Us Human, il piacere come riscoperta di una italianità nuova, un’italianità che è freschezza e allegria ma non per questo superficiale". Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pleasure Makes Us Human