PlayStation Store Call of Duty | Black Ops 7 è il gioco PS5 più venduto a novembre 2025

Call of Duty: Black Ops 7 si conferma il protagonista assoluto del mese di novembre 2025 sul PlayStation Store, conquistando la vetta delle classifiche PS5 sia negli Stati UnitiCanada sia in Europa. L’ultimo capitolo della serie Activision domina senza rivali, segnando un trend chiaro: il pubblico PlayStation privilegia ormai in massa l’esperienza next-gen, mentre la versione PS4 ottiene risultati molto più modesti. Sul fronte old-gen, infatti, il gioco si ferma al terzo posto in Nord America e scivola addirittura al quattordicesimo in Europa, evidenziando una transizione sempre più marcata verso PS5. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation Store, Call of Duty: Black Ops 7 è il gioco PS5 più venduto a novembre 2025

