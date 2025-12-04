PlayStation annuncia il nuovo sparatutto cooperativo del creatore di Left 4 Dead per PS5 e PC

Sony Interactive Entertainment ha annunciato una collaborazione con Bad Robot Games per una produzione cooperativa. PlayStation ha infatti deciso di produrre e pubblicare un nuovo sparatutto a squadre realizzato dallo studio fondato da J.J. Abrams, affidando la direzione creativa a Mike Booth, il nome dietro l’iconica serie Left 4 Dead. Il progetto, una nuova IP totalmente inedita, punta a reinterpretare il genere attraverso un approccio moderno e orientato al gioco di squadra. In arrivo su PS5 e PC, rappresenta una delle collaborazioni più ambiziose degli ultimi anni per SIE. Al momento non sono stati diffusi dettagli concreti su ambientazione o gameplay, ma l’obiettivo dichiarato è costruire un universo nuovo, ricco di momenti memorabili condivisi con gli amici. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation annuncia il nuovo sparatutto cooperativo del creatore di Left 4 Dead per PS5 e PC

