Playoff mondiali | Italia-Irlanda del Nord si giocherà a Bergamo

Gazzetta.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ufficializzata la sede della semifinale del 26 marzo. Gli azzurri saranno in campo alle 20.45 nella corsa a uno degli ultimi posti al Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

playoff mondiali italia irlanda del nord si giocher224 a bergamo

© Gazzetta.it - Playoff mondiali: Italia-Irlanda del Nord si giocherà a Bergamo

