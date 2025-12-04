PizzAut cambia menù | in arrivo anche i primi piatti

PizzAut, il progetto di ristorazione che impiega persone autistiche a Cassina de’ Pecchi e Monza, aprirà dal 2026 un nuovo capitolo della propria attività: nei due locali arriveranno anche i primi piatti. La novità nasce da un accordo con Barilla, che fornirà attrezzature professionali per la preparazione e il servizio della pasta e sosterrà un percorso formativo dedicato ai lavoratori e alle lavoratrici con autismo, guidato dagli chef di Academia Barilla. L’intesa, annunciata alla vigilia della Giornata internazionale delle persone con disabilità, prevede inoltre l’assunzione da parte dell’azienda di un giovane, che sarà impiegato in distacco presso il ristorante di Monza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - PizzAut cambia menù: in arrivo anche i primi piatti

News recenti che potrebbero piacerti

GIOCARE È UN GESTO RIVOLUZIONARIO E PUÒ CAMBIARE IL MONDO il PizzAutoBus è il Truck di PizzAut e lo trovi con tutti i suoi personaggi in tutti i negozi Toys Center Italia . È la prima volta che Playmobil costruisce personaggi che non sono famosi. To - facebook.com Vai su Facebook

PizzAut cambia menù: in arrivo anche i primi piatti - Non solo pizza: dal 2026 nei ristoranti che impiegano persone autistiche arrivano i primi piatti in partnership con Barilla ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Dal ristorante ai food truck, PizzAut inaugura un nuovo corso di formazione gratuito - Per PizzAut il prossimo fine settimana sarà l'ultimo prima della pausa di agosto, ed è partito un bando - Lo riporta rainews.it

Ecco come PizzAut sta festeggiando la giornata dedicata alle persone con disabilità - Tre nuove assunzioni, dieci ragazzi in formazione e il progetto PastAut: PizzAut celebra la Giornata della Disabilità con nuove opportunità a ... Si legge su monza-news.it

PizzAut, la Preside si scusa dopo il “bidone” dei 50 insegnanti e Nico Acampora risponde così - “Oggi mi ha contattato la Dirigente Scolastica della scuola a cui abbiamo dato 4 in condotta per aver prenotato in 50 per poi non presentarsi”. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Pizzaut, comitiva di 50 insegnanti prenota un tavolo a pranzo e bidona il ristorante. Acampora: «Si meritano una nota sul registro» - Sì, perché, in questo caso, non si tratta di una scolaresca, ma addirittura di una ... Come scrive milano.corriere.it

I ragazzi di PizzAut in cucina al Gran Premio d'Italia. Nico Acampora: «Orgoglioso di loro, e di mio figlio Leo, per la prima volta sul foodtruck» - Nelle cucine monzesi di PizzAut, la prima pizzeria in Italia gestita da ragazzi autistici si è lavorato fino all’ultimo per ... Lo riporta corriere.it