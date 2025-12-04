Più punti luce telecamere e sprint per i lavori alla scuola Buonarroti
Tre le interrogazioni presentate nello scorso consiglio comunale dal gruppo Adesso Riformisti per Sansepolcro, alle quali ha risposto l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Marzi.Per quanto riguarda la richiesta dello stato di avanzamento dei lavori alla scuola Buonarroti l’assessore ha spiegato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
