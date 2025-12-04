Più punti luce telecamere e sprint per i lavori alla scuola Buonarroti

Arezzonotizie.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre le interrogazioni presentate nello scorso consiglio comunale dal gruppo Adesso Riformisti per Sansepolcro, alle quali ha risposto l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Marzi.Per quanto riguarda la richiesta dello stato di avanzamento dei lavori alla scuola Buonarroti l’assessore ha spiegato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

pi249 punti luce telecamere e sprint per i lavori alla scuola buonarroti

© Arezzonotizie.it - Più punti luce, telecamere e sprint per i lavori alla scuola Buonarroti

Argomenti simili trattati di recente

Efficientamento energetico: nuovi punti luce e telecamere nel centro storico - Inizia il progetto di efficientamento energetico con 81 nuovi punti luce a led e telecamere per la lettura targa nel centro storico. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Punti Luce Telecamere