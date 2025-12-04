Più Libri Più Liberi Giuli bacchetta Zerocalcare

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli, arrivato al Nuovo Centro Congressi – La Nuvola di Roma per l’inizio della fiera Più Libri Più Liberi, ha “bacchettato” Zerocalcare, che ha dato forfait a causa della presenza tra gli stand dell’editore di estrema destra Passaggio al Bosco. «Si può giudicare nel peggiore dei modi o inaccettabile un punto di vista di un editore, quale che esso sia, però la risposta più giusta è non censurare e non assentarsi dal dibattito pubblico, anche se si concretizzasse in una contestazione, entro i limiti naturalmente dell’ordine e delle regole. Ma mai rinunciare alla battaglia», ha dichiarato Giuli. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Più Libri Più Liberi, Giuli bacchetta Zerocalcare

Argomenti simili trattati di recente

LETTURE/ “Più libri più liberi” (forse), tra diritti e amichettismo un’altra occasione mancata - La stessa impressione l’ha data la fiera Più libri più liberi, che domenica ha chiuso i battenti a Roma dopo quattro giorni che hanno visto l’avvicendarsi di 1. Segnala ilsussidiario.net

Più libri più liberi: suggerimenti per gli eventi del 9 dicembre - Tra volti noti del cinema, della musica, della tv e del giornalismo che si affiancano agli scrittori nella presentazione di libri ma anche nei dibattiti sui temi di attualità prosegue a La Nuvola dell ... Scrive ilmessaggero.it

La storia della biblioteca dei libri liberi, nel borgo c'è un sogno diventato realtà - Nata dalla passione per la lettura di Marisa Raggi: a Portico di Romagna un posto magico che regala nuova vita ai volumi usati o destinati al macero. Secondo ilrestodelcarlino.it

Più Libri Più Liberi 2025: torna il bonus libro per i più giovani. Arrivano Jovanotti e Zerocalcare - Torna a Roma Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. Lo riporta romatoday.it

«Più Libri più liberi», al via la fiera con dedica a Giulia Cecchettin - Si è aperta nel ricordo di Giulia Cecchettin la fiera della piccola e media editoria Più libri più liberi, con oltre 600 appuntamenti e più di 400 persone impegnate a far girare tutta la macchina alla ... Da roma.corriere.it

Più Libri Più Liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria - Più libri più liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE) torna alla Nuvola dell’Eur dal 7 all'11 dicembre. Scrive romatoday.it