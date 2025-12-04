Più Libri Più Liberi edizione 2025 alla Nuvola dell' Eur

Al via il 4 dicembre “Più libri più liberi”, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria che si terrà, come di consueto, alla Nuvola, un volume sospeso e leggero nel cuore dell’Eur.Più Libri Più Liberi 2025: torna il bonus libro per i più giovani. Arrivano Jovanotti e. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Più Libri Più Liberi, edizione 2025 alla Nuvola dell'Eur

LETTURE/ “Più libri più liberi” (forse), tra diritti e amichettismo un’altra occasione mancata - La stessa impressione l’ha data la fiera Più libri più liberi, che domenica ha chiuso i battenti a Roma dopo quattro giorni che hanno visto l’avvicendarsi di 1. Si legge su ilsussidiario.net

Più libri più liberi: suggerimenti per gli eventi del 9 dicembre - Tra volti noti del cinema, della musica, della tv e del giornalismo che si affiancano agli scrittori nella presentazione di libri ma anche nei dibattiti sui temi di attualità prosegue a La Nuvola dell ... Segnala ilmessaggero.it

Più Libri Più Liberi 2025: torna il bonus libro per i più giovani. Arrivano Jovanotti e Zerocalcare - Torna a Roma Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. Da romatoday.it

«Più Libri più liberi», al via la fiera con dedica a Giulia Cecchettin - Si è aperta nel ricordo di Giulia Cecchettin la fiera della piccola e media editoria Più libri più liberi, con oltre 600 appuntamenti e più di 400 persone impegnate a far girare tutta la macchina alla ... Secondo roma.corriere.it

Più Libri più Liberi, perché molti artisti non parteciperanno più alla kermesse - Più Libri Più Liberi si è trovata al centro di una tempesta mediatica dai contorni sempre più divisivi. Riporta dilei.it