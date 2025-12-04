Più Libri più liberi Cipolletta Aie | Passaggio al bosco ai limiti del legale ma no a censure

All'inaugurazione della fiera 'Più Libri più liberi' venerdì a Roma continua a tenere banco la polemica sulla partecipazione alla rassegna dell'editore di matrice neofascista Passaggio al Bosco. Dopo che il fumettista ZeroCalcare aveva annunciato che non prenderà parte alla rassegna, ha parlato il presidente dell'Associazione Italiana Editori Innocenzo Cipolletta. " Siamo contro tutte le censure, non solo le censure che riguardano opinioni che noi condividiamo, siamo contro le censure anche per le opinioni che non condividiamo", ha dichiarato a LaPresse Cipolletta. " Non condividiamo nulla di quello che esprime ", aggiunge, sottolineando inoltre di condividere le preoccupazioni espresse da case editrici ed autori "perché sono preoccupazioni che tutti quanti noi abbiamo di fronte a soggetti che sono, diciamo, alla frontiera del legale".

