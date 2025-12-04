Più libri più liberi 2025 | programma date ospiti e biglietti

Si alza il sipario sull’edizione 2025 di Più libri più liberi, tradizionale fiera della piccola e media editoria in programma a Roma dal 4 all’8 dicembre presso la Nuvola di Fuksas. Cinque giornate all’insegna delle pubblicazioni indipendenti dove scoprire le novità e i cataloghi di oltre 500 editori, incontrare gli autori e assistere a performance musicali, reading e dibattiti sui principali temi di attualità grazie a circa 700 appuntamenti con ospiti da tutto il mondo. Tema del 2025 è “ Ragioni e sentimenti ” che celebra i 250 anni dalla nascita di Jane Austen, autrice che ha aperto la strada alla narrativa moderna. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Più libri più liberi 2025: programma, date, ospiti e biglietti

