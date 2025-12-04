Più facile sanare gli abusi edilizi degli edifici storici | via libera del Cdm alla riforma

Il Consiglio dei ministri ha approvato una legge-delega per cambiare il Testo unico dell'edilizia. C'è una "semplificazione" delle sanatorie per gli abusi edilizi commessi prima del 1967. In più, si espande il silenzio-assenso per i lavori. Per il ministero dei Trasporti permetterà "finalmente un quadro normativo chiaro". Per Bonelli (Avs) continua "l'opera di devastazione del territorio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

In arrivo la riforma dell'edilizia, sarà più facile sanare gli "abusi storici" (prima del 1967). Le novità Vai su X

DIVENTA PIU' FACILE SANARE I VECCHI ABUSI EDILIZI https://www.sassarinotizie.com/2025/12/03/edilizia-verso-la-riforma-del-testo-unico-sara-piu-facile-sanare-gli-abusi-storici-2/ - facebook.com Vai su Facebook

Più facile sanare gli abusi edilizi degli edifici storici: via libera del Cdm alla riforma - Una delle norme più discusse, nella nuova legge delega, è quella che riguarda le sanatorie edilizie per gli edifici storici. Segnala fanpage.it

Edilizia, silenzio-assenso per iter rapidi: sarà più facile sanare gli abusi pre-1967 - assenso «per garantire la certezza dei tempi e contrastare l’immobilismo burocratico» e favorire la sanatoria degli abusi ... Secondo ilmessaggero.it

Tangenti per sanare gli abusi edilizi. Un'indagata: "C'ho 72 anni, dentro non mi possono mettere" - Mi prendo tutti i processi tanto c'ho settantadue anni dentro non mi possono mettere, ma sti cazzi". Scrive romatoday.it

Abusi edilizi sanati, sei misure per corruzione a Roma - Avrebbero perfezionato atti finalizzati al cambio di destinazione d'uso di alcuni immobili e a sanare abusi edilizi; realizzato certificazioni di collaudi e perizie su edifici, mai effettuati, ... Si legge su ansa.it

Vacchi vuole sanare gli abusi della villa di Pantogia - Mister Enjoy vuole salvare la sua “casetta” di Pantogia: Gianluca Vacchi ancora prima dell’avviso di concluse indagini, ha fatto scattare una operazione per mettere in sicurezza la residenza che la ... Lo riporta unionesarda.it