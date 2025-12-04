Il tennista scomparso aveva fama di playboy: «Se sei presentabile, giochi bene a tennis, sei vestito di bianco su di un campo rosso, qualche vantaggio ce l’hai. Ma sono sempre stato lasciato». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Più di mille avventure ma solo quattro grandi amori: la vita sentimentale di Nicola Pietrangeli