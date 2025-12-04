Più di 1270 interventi nel 2025 per i vigili del fuoco di Lanciano FOTO
Sono stati 1.275 gli interventi dei vigili del fuoco di Lanciano che ieri, 4 dicembre, hanno celebrato la patrona Santa Barbara. Con l'anno che volge al termine, i festeggiamenti hanno offerto l'occasione per un bilancio delle attività svolte. “Alle ore 8 del 4 dicembre gli interventi sono stati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
