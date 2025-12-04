Pista di pattinaggio e luci accese Una grande occasione

Atmosfera di festa e grande partecipazione per l’inaugurazione ufficiale della pista di pattinaggio su ghiaccio e per l’accensione delle luminarie natalizie che, quest’anno, celebrano le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Un tema non casuale: Assago sarà sede di gara di due discipline tra le più amate, il pattinaggio di figura e lo short track, confermandosi protagonista nel panorama olimpico nazionale. Nei giorni scorsi il sindaco Graziano Musella ha tagliato il nastro della struttura che si candida a diventare l’attrazione principale di questo Natale "olimpico". L’evento si è aperto con una suggestiva esibizione di quattro atlete di IceLab Martina Lagrasta, Giulia Torchia, Camilla Coscelli e Ginevra Grisi che, con eleganza e tecnica, hanno incantato il pubblico presente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pista di pattinaggio e luci accese. "Una grande occasione"

