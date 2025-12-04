Pista di atletica prosegue l' iter Giacinti | Opera fondamentale per lo sviluppo dello sport

Prosegue l’iter per la realizzazione della nuova pista di atletica in Via Santa Giustina ad Albignasego. Avanza il progetto sul quale l’Amministrazione ha deciso di investire per dotare la Città di una struttura adeguata agli standard federali. «La nuova pista di atletica sarà un’opera. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Pista di atletica, prosegue l'iter. Giacinti: «Opera fondamentale per lo sviluppo dello sport»

Contenuti che potrebbero interessarti

Inaugurata la nuova pista di atletica leggera al campo scuola “Mauro Bracciolani” di Ascoli Piceno, con l’immediata omolgazione da parte della Fidal. Ne hanno parlato al nostro microfono il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea #Abodi, il sindaco di Ascoli M - facebook.com Vai su Facebook

KADDARI METTE LE ALI Sfrecciare sulla pista di atletica è il suo superpotere… Ma anche il salto in alto da fermo lo è! Che elevazione, Dalia! #ItaliaTeam @atleticaitalia Vai su X

Ascoli, inaugurata la nuova pista di atletica leggera - La cerimonia del taglio del nastro si è svolta questa mattina alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e delle società sportive che usufruiscono dell’impianto ... Segnala picenooggi.it

Taglio del nastro al campo scuola. Ecco la nuova pista di atletica. Abodi: "Ora si può crescere ancora" - Torna a disposizione degli atleti e di tutti gli appassionati il campo scuola ’Mauro Bracciolani’, dopo il rifacimento della pista di atletica leggera. Da msn.com

Inaugurata la nuova pista di atletica di Casalguidi - Concluso l’intervento di riqualificazione da oltre 600mila euro, che rinnova fondo, drenaggi e infrastrutture dello stadio comunale È stata inaugurata domenica 16 novembre la nuova pista di atletica d ... pistoiasport.com scrive