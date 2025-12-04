Piscine | Verucchio ristruttura Novafeltria rinnova

Novafeltria e Verucchio si tuffano nel futuro. Entrambi cambieranno piscina: il borgo malatestiano ritroverà un impianto rinnovato, mentre il capoluogo dell’alta Valmarecchia nuoterà in una struttura completamente nuova. A Verucchio è tramontata l’idea iniziale della giunta Gobbi di costruire una piscina da 2 milioni di euro. L’amministrazione ha scelto la via della ristrutturazione, non più rimandabile per la vetusta struttura all’aperto del capoluogo. Come emerso nell’ultimo consiglio comunale, l’intervento rientra nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche fino al 2027. Il costo complessivo, 750mila euro, sarà coperto con 250 mila euro di avanzo e un mutuo da 500 mila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

