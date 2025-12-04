Pisa si immerge nella magia del Natale | ecco il programma degli eventi dal centro al litorale

Al via venerdì 5 dicembre il programma delle iniziative che animeranno la città di Pisa nel periodo natalizio, fino al 6 gennaio, con una serie di appuntamenti, organizzati dal Comune, per allietare le festività dei cittadini e dei tanti turisti che sceglieranno di visitare la città in questo.

