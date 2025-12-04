Pisa meno burocrazia per gli over 65 | presentato il nuovo servizio

PISA – La burocrazia si fa più leggera per gli abitanti del quartiere I Passi. Da oggi, i residenti, con un occhio di riguardo per gli over 65, hanno un nuovo punto di riferimento sotto casa. È stato inaugurato lo s portello fiscale Caf e patronato. Il servizio trova casa all’interno del Centro aggregativo polifunzionale Hope, situato in via Belli 16. La struttura è di proprietà del Comune, ma la gestione è affidata all’Aps La Tartaruga. L’iniziativa è promossa da Cna Pensionati. Lo sportello sarà operativo una volta a settimana. L’appuntamento è fissato per ogni venerdì mattina, dalle 9 alle 12. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Altre letture consigliate

ASSENZA pesante per #Chivu che per la trasferta a Pisa dovrà fare a meno di #Bonny a causa di una sindrome influenzale #passioneinter #inter #amala #fcinter #fcinter1908 #fcim #nerazzurri #IMinter #intermilano #fcinternazionale #cristianchivu #bonny # - facebook.com Vai su Facebook

La burocrazia ostacola il passaggio di consegne - colui a cui Gino aveva affidato la sua attività, e per mezzo secolo l’ha condotta, Roberto Salvini, è scomparso. Lo riporta lanazione.it

Confcommercio all'assemblea nazionale di Roma: "Più sicurezza, meno tasse e burocrazia" - L'associazione di categoria presente all’appuntamento annuale che quest’anno ha visto la partecipazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Segnala lanazione.it

Federmanager Roma: "Parità e welfare, tra norme e opportunità" - "Serve un salto di qualità nelle politiche di parità: non bastano i principi, servono risultati concreti e regole semplici. Secondo tg24.sky.it

Più connessioni, meno burocrazia: così vivere in montagna conviene - Moncenisio è uno dei più piccoli e meno popolati comuni italiani. Riporta ilfattoquotidiano.it

Dombrovskis: "Innovazione e meno burocrazia sono necessarie per la produttività dell'Ue" - "Colmare il divario di innovazione e ridurre la burocrazia sono fattori chiave per aumentare la produttività dell'Ue. Riporta ansa.it