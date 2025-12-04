Pisa è tempo di feste | parcheggi gratuiti Centro e litorale | ecco gli eventi

Lanazione.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 4 dicembre 2025 – “Invitiamo i cittadini a fare i loro acquisti natalizi nei negozi della nostra rete commerciale”, apre l’assessore al commercio Paolo Pesciatini, annunciando la gratuità degli stalli blu di piazza Santa Caterina nei sabati 13 e 20 dicembre. Una scelta pensata per favorire lo shopping nel periodo che precede le feste e sostenere le attività del centro. La misura incontra il plauso di Confesercenti Pisa. “Una decisione che aspettavamo e per la quale ci eravamo spesi”, sottolinea il presidente Fabrizio Di Sabatino, ricordando come la richiesta fosse stata avanzata già lo scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

