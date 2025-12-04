Pisa, 4 dicembre 2025 – “Invitiamo i cittadini a fare i loro acquisti natalizi nei negozi della nostra rete commerciale”, apre l’assessore al commercio Paolo Pesciatini, annunciando la gratuità degli stalli blu di piazza Santa Caterina nei sabati 13 e 20 dicembre. Una scelta pensata per favorire lo shopping nel periodo che precede le feste e sostenere le attività del centro. La misura incontra il plauso di Confesercenti Pisa. “Una decisione che aspettavamo e per la quale ci eravamo spesi”, sottolinea il presidente Fabrizio Di Sabatino, ricordando come la richiesta fosse stata avanzata già lo scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, è tempo di feste: parcheggi gratuiti. Centro e litorale: ecco gli eventi