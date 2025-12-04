Piombino | Sfrecciano su uno scooter in zona pedonale poi la fuga dalla polizia e lo schianto contro un' auto | denunciati due giovani

Prima la folle corsa a bordo di uno scooter nella zona pedonale durante il mercato, poi la fuga dalla polizia e lo schianto contro un'auto. Momenti di tensione ieri, mercoledì 3 dicembre, a Piombino con un 23enne e un 26enne denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionati per le. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Mattinata movimentata al mercato comunale di Piombino, dove due giovani di 23 e 26 anni sono stati fermati dalla Polizia di Stato dopo aver sfrecciato senza casco all'interno dell'area pedonale