Piombino | Rubano prodotti da un supermercato ma non si accorgono di essere ripresi dalle telecamere | denunciati

Due giovani sono stati denunciati dai carabinieri di Piombino per furto aggravato in concorso. Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, entrambi si sarebbero impossessati di diverse tipologie di merce (alimentari, alcolici e cosmetici) per un valore commerciale di circa 100 euro. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Piombino | Rubano prodotti da un supermercato ma non si accorgono di essere ripresi dalle telecamere: denunciati

