Piombino | Calano i reati e aumentano le denunce il prefetto | La città è presidiata Pattuglia speciale per le festività natalizie

Aumentano i controlli e le denunce, calano invece i reati. È il quadro ‘sicurezza’ emerso mercoledì 3 dicembre in merito al territorio di Piombino, dove si è svolta la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del prefetto Giancarlo Dionisi, del sindaco. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

