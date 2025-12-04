Pioggia e temporali in arrivo diramata l' allerta gialla

Allerta gialla domani ad Agrigento. Il sindaco di Agrigento informa la cittadinanza che il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato l’avviso per rischio meteo-idrogeologico per venerdì 5 dicembre. L’allerta gialla prevede rovesci o temporali che potrebbero causare disagi e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Pioggia e temporali in arrivo, diramata l'allerta gialla

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ALLERTA #METEO #TOSCANA, PIOGGIA E TEMPORALI FINO A DOMANI: LE AREE COLPITE - facebook.com Vai su Facebook

Pioggia e temporali, prolungata l'allerta meteo a Firenze. Codice arancione nel fiorentino #allertameteo #Firenze 055firenze.it/art/237863/Mal… Vai su X

Meteo Avviso: forti Piogge e Temporali in arrivo nelle prossime ore, le zone coinvolte - Una circolazione ciclonica particolarmente attiva, partita dalle regioni meridionali, si sta spostando e approfondendo verso nord puntando in direzione del medio Tirreno, pronta a mantenere condizioni ... Lo riporta ilmeteo.it

Torna la pioggia, allerta gialla per temporali forti - L'ultimo bollettino meteo emesso dalla Regione Toscana annuncia "pioggia in arrivo su arcipelago e costa centro- Segnala corrieredimaremma.it

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo piogge e temporali. Le zone a rischio - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inter ... Scrive ilmeteo.it

Allerta meteo oggi, 1 dicembre 2025/ Pioggia attesa su tre regioni: le previsioni per le prossime ore - Allerta meteo oggi, 1 dicembre 2025: sono tre le regioni in giallo individuate dalla Protezione civile, sulle quali sono attese piogge intense ... Da ilsussidiario.net

Roma, scatta l’allarme meteo: “prossime ore decisive, attenzione” | Previsioni ribaltate e pioggia in arrivo - Le prossime ore saranno decisive: ecco cosa sta per succedere su Roma e nel Lazio secondo Protezione Civile e 3bMeteo A Roma il cielo di dicembre sembrava voler concedere ancora qualche ora di tregua, ... Da romait.it

Meteo, nuove piogge e temporali in arrivo: dove peggiora il tempo - Il maltempo protagonista in Italia: le previsioni meteo si annunciano in peggioramento con piogge e temporali su alcune regioni. Segnala newsmondo.it