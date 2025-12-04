Pio Esposito sfiora la storia | beffato solo da Balotelli

Pio Esposito. Pio Esposito ha lasciato il segno a San Siro con un gol che è più di una semplice rete: è la sua prima firma davanti al pubblico nerazzurro. Al 20’ della sfida di Coppa Italia contro il Venezia, l’attaccante classe 2005 ha sfruttato un pallone respinto al limite dell’area per calciare forte di destro e battere il portiere con un tiro all’angolino. Un gesto tecnico deciso, seguito dalla consueta esultanza mostrando i bicipiti e dall’abbraccio dei compagni. Il dato statistico impreziosisce ulteriormente la serata: a 20 anni e 158 giorni, Esposito è diventato il secondo più giovane calciatore dell’ Inter a segnare in Coppa Italia, dietro soltanto a Mario Balotelli, che ci riuscì nel 2010 a 19 anni e 169 giorni nella sfida contro la Juventus. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

