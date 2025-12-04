Pio Esposito risponde al sostegno dei compagni Il post social fa sognare i tifosi nerazzurri -FOTO

Inter News 24 Pio Esposito fa sognare i tifosi, rendendo noto al pubblico l’enorme legame con i compagni, che hanno mimato la sua esultanza in panchina. Nel successo netto ottenuto a San Siro contro il Venezia, valsa ai nerazzurri l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, c’è un’immagine che più di tutte racconta lo spirito del gruppo guidato da Cristian Chivu. Si tratta del momento in cui Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005, viene richiamato in panchina dopo aver segnato il suo primo gol ufficiale nello stadio che rappresenta la storia del club. L’abbraccio della squadra e un messaggio chiaro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito risponde al sostegno dei compagni. Il post social fa sognare i tifosi nerazzurri -FOTO

