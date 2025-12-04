Pio Esposito grande e irreprensibile in Coppa Italia! Un record importante per il centravanti dell’Inter

Pio Esposito, gol da record in Coppa Italia: San Siro applaude il giovane nerazzurro Pio Esposito ha vissuto una serata indimenticabile a San Siro durante l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Inter e Venezia. Il giovane attaccante nerazzurro ha finalmente segnato il suo primo gol casalingo con la maglia dell’Inter, coronando uno dei sogni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pio Esposito, grande e irreprensibile in Coppa Italia! Un record importante per il centravanti dell’Inter

News recenti che potrebbero piacerti

Raddoppio Interr Grande gol da fuori Pio Esposito ?Sucic Inter Venezia 2 0 #calcio #nerazzurri #effecci #ForzaInter #noiabbiamolinternelcuore #Inter - facebook.com Vai su Facebook

49’ ESPOSITO VICINO AL 2-0! Grande botta dal limite ma il portiere del Kairat salva i suoi con un grande intervento #InterKairat 1-0 #UCL #ForzaInter Vai su X

Pio Esposito, grande e irreprensibile in Coppa Italia! Un record importante per il centravanti dell’Inter - Pio Esposito, gol da record in Coppa Italia: San Siro applaude il giovane nerazzurro Pio Esposito ha vissuto una serata indimenticabile a San Siro durante l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Inter ... Come scrive calcionews24.com

Zazzaroni su Pio Esposito: “Ecco chi fu il primo a parlarmene. E quando l’ho trovato all’Inter…” - Ivan Zazzaroni ha parlato così di Pio Esposito: "I giovani ci sono, solo quelli buoni- Scrive msn.com

Meno potente di Vieri, ma più tecnico di Toni: a chi assomiglia Pio Esposito? - Avvertenza per chi legge: qui si parla di una crisalide che non è ancora diventata una meravigliosa farfalla, e dunque bisogna lasciarle il tempo di crescere (e di sbagliare) senza fretta, seguendo il ... Secondo gazzetta.it

Inter, offerta irrinunciabile: Pio Esposito via per 47 milioni - La vittoria dell’Inter contro il Cagliari ha dato sicuramente importanti certezze alla squadra di Cristian Chivu ed ha regalato agli appassionati la prima rete in serie A dell’attaccante campano ... Lo riporta diregiovani.it

Pio Esposito, l'Inter ha il bimbo dei due Mondiali - Pio Esposito ad appena vent’anni insegue già il suo secondo Mondiale nel calcio dei grandi. Riporta corrieredellosport.it

Pio Esposito, Ahanor e gli altri ragazzi d'oro della Serie A: non è solo un campionato per vecchi - È il giorno del primo gol segnato in A da Pio Esposito, la sensazione è che possa inaugurare una lunga serie di gioie. Lo riporta gazzetta.it