Pio Esposito continua a convincere tutti, con l'ennesima partita giocata al meglio. Nonostante la giovane età, sta dando tante conferme. Il successo in Coppa Italia contro il Venezia consegna all' Inter una nuova conferma sul percorso di crescita di Pio Esposito, attaccante classe 2005, considerato uno dei prospetti più promettenti del settore giovanile nerazzurro. Il ventenne, già protagonista con guizzi importanti a Cagliari e Bruxelles, continua a costruire la sua reputazione da predestinato con un'altra prova convincente e un gol che ne certifica la maturazione. Questa volta il suo destro da fuori area, preciso e potente, arriva in una partita in cui il Venezia — fortemente rimaneggiato — concede troppo spazio agli attaccanti avversari, lasciando campo sia a Esposito sia a Marcus Thuram, ormai tornato a pieno regime dopo lo stop realizzativo.

© Internews24.com - Pio Esposito fa sognare con un’altra partita da centravanti vero. Il lavoro svolto dal classe 2005 è tutt’altro che scontato