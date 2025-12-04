Pio Esposito ed il fratello Sebastiano a segno ieri Serata magica per i fratelli campani

Inter News 24 Pio Esposito a segno per la prima volta a San Siro, mentre il fratello maggiore trova la rete del pareggio contro il Napoli, che serata!. La serata di Coppa Italia ha acceso inevitabilmente i riflettori sulla famiglia Esposito, con entrambi i fratelli protagonisti in due sfide diverse ma unite da un filo comune: il talento. Da una parte Pio Esposito, attaccante classe 2005 della formazione nerazzurra, ha trovato la sua prima rete a San Siro con un destro potentissimo da fuori area che ha sancito il suo ingresso definitivo nella scena interista. Dall’altra, Sebastiano Esposito, classe 2002 in prestito al Cagliari, ha lasciato il segno contro il Napoli con un gol di freddezza e un rigore trasformato impeccabilmente, pur senza evitare l’eliminazione dei rossoblù. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito ed il fratello Sebastiano a segno ieri. Serata magica per i fratelli campani

