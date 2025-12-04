Pio Esposito e Thuram a segno da fuori area La conclusione da fuori è la nuova specialità dei centravanti nerazzurri

Inter News 24 Pio Esposito e Thuram trovano due gol incredibili, entrambi da fuori area. La conclusione dal limite può rivelarsi importante in futuro. La vittoria in Coppa Italia contro il Venezia ha messo in luce una caratteristica che sta diventando sempre più distintiva della squadra di Cristian Chivu: la capacità di colpire anche da fuori area. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno sfoderato conclusioni precise e pesanti, mostrando una qualità offensiva più varia e imprevedibile. Le prodezze di Esposito e Thuram: due modi diversi di fare la differenza. Il primo squillo è arrivato da Pio Esposito, attaccante classe 2005, sempre più protagonista nelle rotazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

