Pio e Amedeo all’Arca per presentare il loro primo film da registi Oi vita mia

Ilpescara.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 7 dicembre, alle ore 17.30, il Multiplex Arca di Spoltore accoglierà Pio e Amedeo, che per l’occasione presenteranno il loro primo film da registi “Oi vita mia”. Il film, da loro interpretato, è uscito nelle sale il 27 novembre e ha avuto un buon riscontro al botteghino. Nel suo primo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

pio e amedeo all8217arca per presentare il loro primo film da registi oi vita mia

© Ilpescara.it - Pio e Amedeo all’Arca per presentare il loro primo film da registi “Oi vita mia”

Altre letture consigliate

pio amedeo all8217arca presentarePio e Amedeo tornano a casa: dopo la première a Roma, il duo presenta “Oi, Vita mia” a Foggia - I comici diventano registi e salutano il pubblico della loro città partecipando a tutte le 14 proiezioni in programma ... Come scrive foggiatoday.it

pio amedeo all8217arca presentarePio e Amedeo, festa esclusiva a Roma dopo la prima del film "Oi vita mia": da Andrea Delogu a Mattia Zaccagni, tutti gli ospiti presenti - Sorrisi di gusto e applausi spontanei, l’anteprima parla chiaro: la prima esperienza di Pio e Amedeo dietro la macchina da presa è promossa dai tanti giunti al Cinema Adriano ... Scrive ilmessaggero.it

Pio e Amedeo scherzano su Chiara Ferragni e il pandoro: "Oggi si può comprare la dignità e costa un milione." - Il caso del pandoro sponsorizzato da Chiara Ferragni continua a tenere banco ovunque: Pio e Amedeo, in giro per presentare il loro nuovo film Come può uno scoglio, non si sono fatti mancare qualche ... Si legge su comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Pio Amedeo All8217arca Presentare