Pio e Amedeo all’Arca per presentare il loro primo film da registi Oi vita mia

Domenica 7 dicembre, alle ore 17.30, il Multiplex Arca di Spoltore accoglierà Pio e Amedeo, che per l’occasione presenteranno il loro primo film da registi “Oi vita mia”. Il film, da loro interpretato, è uscito nelle sale il 27 novembre e ha avuto un buon riscontro al botteghino. Nel suo primo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Pio e Amedeo all’Arca per presentare il loro primo film da registi “Oi vita mia”

