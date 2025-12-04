Pini di Galla Placidia ambientalisti chiedono coinvolgimento di tecnici specializzati di livello internazionale

Nonostante le rassicurazioni del Comune, rimane una certa preoccupazione per il destino dei pini di Galla Placidia. I cittadini di Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna ed Italia Nostra sezioni di Ravenna e Forlì hanno inviato agli enti coinvolti nel previsto abbattimento degli storici pini.

